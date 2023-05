Robert Karaś ma PROBLEMY Z NOGĄ na finiszu Ironmana. Agnieszka Włodarczyk komentuje doniesienia z Brazylii

Agnieszka Włodarczyk ma ostatnio dość nerwowy czas. To dlatego, że jej ukochany, Robert Karaś , startuje w zawodach Brasil Ultra Tri. To dziesięciokrotny Ironman. W ubiegłym roku sportowiec musiał zrezygnować z udziału w trakcie wyścigu. Problemy zdrowotne zagrażały jego życiu.

W tym roku Karaś znów boryka się z trudnościami. Przy takim wysiłku to jednak dość normalne, że ciało może się buntować. Narzeczony Włodarczyk przepłynął już dystans 38 km i przejechał na rowerze 1800 km. Ostatni etap to pokonanie biegiem 422 km.

Robert Karaś biegnie po rekord w Brazylii

Pozostało 21 okrążeń po 1600 m do zakończenia całego wyścigu. Cały czas mamy problem z nogą. W związku z tym zajmie nam to nieco dłużej. Robert z biegu przeszedł do marszu. Poprawka: do końca zostało 17 okrążeń - czytamy na jego profilu.