Robert Kudelski schudł 20 kilo, JEDZĄC KNEDLE!

No ok, tylko że ten pan nie ma tendencji do tycia, po prostu pofolgował sobie, przytył i zrzucił Ale np. taka Demi Lovato wiecznie musi być na diecie, bo ma metabolizm żółwia, na chwilę zapomni o diecie i już jej waga winduje w górę. Przy czym jej ciężko jest schudnąć. Mi się wydaje, że odpowiednia dawka ruchu to klucz do utrzymania wagi a niekoniecznie dieta (oczywiście to też pomaga, ale generalnie jeśli jesteś tylko na diecie a się nie ruszasz to lipa). Ja np. jem prawie wszystko (ze względów etycznych, a nie zdrowotnych), słodycze też, no ale staram się ruszać, do pracy jeżdżę rowerem (o ile pogoda pozwala) i ćwiczę w domu i jakoś udaje mi się utrzymać rozmiar 38.