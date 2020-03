Robert Lewandowski chwali się postępami w rehabilitacji: "Krok po kroku, coraz bliżej" (FOTO)

Anna 29 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

On w ogole wyglada jakos fatalnie, chyba mu zle anka jadlospis uklada, jesli jest tak skiteczny jak jej cwiczenia to go predzej do grobu wpędzi, przynajmniej szybciej bedzie cala kasa dla niej... Bo z milosci za niego nie wyszla, wszyscy z ich otoczrnia to wiedzą, ze miala romans z obexnym mezem zborowskiej....