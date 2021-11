Robert Lewandowski podnosi Klarcię do hitu z "Dirty Dancing". Fani: "Ona już WYGRAŁA ŻYCIE"

ahoj 7 min. temu zgłoś do moderacji 0 2 Odpowiedz

Pytacie sie o R Kochanka ? To wam powiem! Ma 25-letnią laske, on sam ma 43 lata, czy wy myslicie , ze po 40 facet to juz tak duzo moze? Dziunia go wykańcza w łóżku, on juz potem nie ma na nic siły!To juz nie tak łatwo, a zaraz bedzie na karku 44l! Za taką cizią juz nie nadażysz, jeszcze jak ona mu sie non stop nadstawia,to ile on traci energii na tym, wyobraźcie sobie , ze 3 razy tyle co facet 20-30 letni.