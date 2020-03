Robert Lewandowski w czasie kwarantanny robi pompki z Klarą na plecach (FOTO)

Olewed 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Sorry ale Anka jest tak bezczelna i wyrafinowana i kuta na hajs, matki namawia na kupowanie jej idiotycznej aplikacji. Informuje cie Ann, ze zyjesz w innym swiecie niz my tutaj. TY SOBIE urodzisz dziecko z prywatnej klinice z mezem obok. A My tutaj same o ile nas szpital jakikolwiek wpuści a dziecko zobaczy ojca moze po paru paru dniach. Skoncz pieprzyc jakies bzdety a najlepiej zniknij mediow społecznościowych.