Rodzice Gabby Petito pozwali amerykańską policję! Przedstawili mocny dowód i twierdzą, że tragedii można było uniknąć

Chore jest to amerykańskie pozywanie wszystkich o wszystko. Strach tam żyć.. Ciężko o święty spokój... Była dorosłą osobą, która sama o sobie decyduje, co mieli ja skuć i do mamusi zawieść i tak by uciekła... Popełnili błedy w wychowaniu a teraz pretensje do innych