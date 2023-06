Rodzice Kate Middleton toną w długach! Wierzyciele nie kryją złości: "Zaufaliśmy teściowej przyszłego króla, a ona nas zdradziła"

Rodzice Kate Middleton pochodzą z arystokratycznych kręgów, a media wielokrotnie rozpisywały się o ich statusie multimilionerów. Carole i Michael słynęli ponoć z mistrzowskiej organizacji imprez tematycznych, a z czasem przekuli swoją pasję w biznes. Middletonowie założyli firmę Party Pieces, zajmują się produkcją i sprzedażą gadżetów imprezowych . Jak informuje Daily Mail, małżonkowie do niedawna byli udziałowcami większościowymi przedsiębiorstwa, lecz na ich biznesowej drodze pojawiło się sporo problemów...

Brytyjski tabloid donosi, że firma rodziców Kate Middleton jest winna fiskusowi 612 685 funtów, czyli ponad 3,2 miliony złotych. Według Daily Mail Party Pieces tonie w długach opiewających na ponad 13 milionów milionów złotych. Do upadku i zadłużenia przedsiębiorstwa miały doprowadzić przede wszystkim kryzys związany z pandemią koronawirusa i zaciągane przez Middletonów pożyczki. Nie pomógł też fakt, że Carole i Michael wiedli dostatnie życie, nie koncentrując się zbytnio na gromadzeniu oszczędności.

Daily Mail przypomina, ze Carole i Michael wysłali trójkę swoich dzieci do Marlborough College, a za studiowanie na uczelni płacili ponad 223 tysiące złotych rocznie. Kupili także zachwycającą willę za ponad 24 miliony złotych . Wierzyciele i pracownicy firmy stracili ponoć nadzieję, że firma Middletonów zdołałaby podnieść się z kryzysowej sytuacji.

Najbardziej zabolało mnie to, że zaufałem jej jako teściowej przyszłego króla, a ona po prostu mnie zdradziła. To jest absolutnie niedopuszczalne - informował właściciel firmy dostarczające hel do balonów.