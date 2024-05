Rodzice Luny to milionerzy. Zadbali o jej edukację. Nie zgadniecie, jakie ma wykształcenie

Wielkimi krokami zbliża się tegoroczna edycja Eurowizji . 7 i 9 maja odbędą się półfinały w szwedzkim Malmö. Wiadomo już, że podczas pierwszego dnia zmagań na scenie zobaczymy naszą reprezentantkę, Lunę, która zaśpiewa utwór " The Tower ". Niestety bukmacherzy są bardzo sceptycznie nastawieni do show 24-latki, bowiem typują, że Polska zajmie dopiero 28. pozycję w klasyfikacji ogólnej.

Jakie wykształcenie ma Luna?

Mimo że Luna zyskała ostatnio w Polsce spory rozgłos, to nie każdy wie, że może ona pochwalić się wykształceniem muzycznym. Luna uczęszczała do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Bairda w Grodzisku Mazowieckim. To jednak nie koniec, ponieważ równocześnie chodziła do drugiej szkoły, gdzie uczyła się wiedzy ogólnej. Artystka musiała wówczas poświęcić sporo wolnego czasu, aby zdobyć odpowiednie wykształcenie. Sama Luna nie ukrywa, że był to dla niej wymagający okres.