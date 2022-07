Rodzina idealna: były mąż Adele i jej obecny partner bawią się na jej koncercie w londyńskim Hyde Parku (ZDJĘCIA)

Adele podczas występu w pewnym momencie postanowiła ze sceny podziękować obecnemu na widowni przyjacielowi, który niegdyś przedstawił jej obecnego ukochanego. Przy okazji wokalistka publicznie wyznała partnerowi miłość. Wygląda na to, że związek gwiazdy wręcz rozkwita. Brytyjka i Rich Paul niedawno wprowadzili się do nowego gniazdka wartego 58 milionów dolarów. Kilka miesięcy wcześniej, goszcząc w programie Grahama Nortona, wokalistka zdradziła, że wraz z ukochanym myślą o dziecku.

Adele już kilkakrotnie publicznie otwierała się na temat rozwodu z Simonem Koneckim, nie ukrywając, że był dla niej wyjątkowo wyczerpującym emocjonalnie doświadczeniem . Wygląda jednak na to, iż obecnie byli małżonkowie dogadują się bez problemów. Jedna z osób obecnych na piątkowym koncercie wokalistki zdradziła "The Mirror", że jej były mąż ma świetnie relacje nie tylko z nią, lecz również z jej obecnym ukochanym.

Simon i Adele są jak najlepsi przyjaciele, a on naprawdę dobrze dogaduje się z Richem. [Adele - przyp. red.] uczyniła Simona odpowiedzialnym za ugoszczenie wszystkich ich znajomych w barze za kulisami, co pokazuje, jak jest dla niej ważny. Rich był z nią w garderobie, ale gdy tylko wyszła na scenę, u jego boku był Simon. To urocze, widzieć, że wszyscy są jedną wielką szczęśliwą rodziną - twierdzi informator "The Mirror".