Adele prezentuje wąską talię i bogatą mimikę na koncercie w Londynie. Już nie gwiazdorzyła? (ZDJĘCIA)

Poradźcie mi proszę bo już nie daje rady... jestem z facetem 2 lata, od roku on nie zarabia, od kilku miesięcy rozkręca firmę ale nic z tego nie ma jeszcze. Ja utrzymuje mieszkanie, poszlam na etat żeby on mógł działać, ale już nie mam sily... a jak sugeruje, że mógłby wziąć chociaż pół etatu to mowi, że wtedy firmy nie rozbuja i ja się czuje winna. Jestem zmęczona, na nic mnie nie stać, nie ma mowy o wakacjach ani nawet jakimś dentyście... ile tak można, co robić?