Rodzina Liama Payne'a domaga się sprowadzenia jego ciała do Wielkiej Brytanii. Ujawniono, kiedy odbędzie się pogrzeb

Nie uważam, że zasłużył na śmierć i to w taki sposób. Każdy ma prawo popełniać błędy.. niestety on za swój zapłacił życiem. Jedyne co w tym wszystkim pociesza to, że zostawił po sobie wiele wzruszających i rozśmieszających filmików, muzykę z chłopakami z One Direction ❤ prawdą jest też to, że jeśli nie chciał pomocy i jej sam nie szukał to nikt nie mógłby go uratować, ewentualnie odwlec to co możliwe było nieuniknione. Dajmy zaznać Jego duszy spokoju.. odpoczywaj w spokoju Liam i dziękuję że mogłam poznać Twoją twórczość i urok osobisty! Do zobaczenia kiedyś❤🤭🙏