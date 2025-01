Roksana Węgiel o kontrowersjach wokół ślubu z Kevinem: "Co miałam mu powiedzieć? Poczekaj 5 lat, bo jestem ZA MŁODA?"

Roksana Węgiel wspomina ślub w "DDTVN"

W pierwszy piątek 2025 roku Węgiel wpadła też do "Dzień Dobry TVN", aby nieco podpromować nowy singiel, który powstał we współpracy z zagranicznymi producentami. Opowiadała między innymi o planach na międzynarodową karierę i problemach zdrowotnych, które zmusiły ją do przełożenia trasy koncertowej.

Nie chcieliśmy czekać ze ślubem, bo mamy takie wartości, które po prostu nie są za opcją bycia z kimś, żeby sobie popróbować rożnych, że tak powiem, rzeczy. W dzisiejszych czasach faktycznie to jest rzadko spotykane. Dużo osób się mnie pytało, czy ja nie chciałam się dłużej pobawić, a ja mówię, że czemu miałabym chcieć się dłużej pobawić, jeśli poczułam, poznając Kevina, teraz mojego męża, że to jest to i totalnie się w sobie zakochaliśmy, i co miałam mu powiedzieć? "Poczekaj, poczekaj jeszcze 5 lat, bo jestem za młoda"? No nie - opowiadała w studiu "DDTVN".