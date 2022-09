Roksana Węgiel żali się na specyficznych fanów: "STARSI MĘŻCZYŹNI za bardzo próbują dążyć do kontaktu fizycznego"

Gosc 5 min. temu zgłoś do moderacji 8 0 Odpowiedz

Obrzydliwe. Co trzeba mieć w bani... mówię o facetach. To jest nastolatka, prawie każda przechodzi przez etap kombinowania z makijażem, chce być starsza niż jest, ale to nadal dziecko. Ale dorośli faceci powinni mieć więcej oleju w głowie. I niech mi nikt nie pisze, że po co się postarza makijażem, że sama chce czy coś w tym stylu. Jeśli ktoś myśli, że makijaż czy ubiór to zaproszenie do molestowania, to polecam iść na leczenie.