"Rolnik szuka żony". Dawid zalewa się łzami po odmowie Martyny, a rubaszny Józef wyznaje: "Ja się LUBIĘ DOTYKAĆ"

Lol 17 min. temu zgłoś do moderacji 14 1 Odpowiedz

Co za typ... tutaj namawiał ta Magdalena żeby została, ze chce żeby została, a drugiego dnia Martynie mówi ze tylko ona ze Magdalenę odeśle, a na początku to wgl płakał za tą pierwsza co odeszła... jakby chciał zostawić ta Magdalenę tylko po to żeby później mieć wybór i moc ja odesłać do domu . Może to karma chłopie ?