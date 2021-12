"Rolnik szuka żony". Kamila wyjaśnia, dlaczego nie wybrała Tomasza i GASI Adama: "Dawałam mu szansę, on tego NIE WYKORZYSTAŁ"

Ósmy sezon "Rolnik szuka żony" oficjalnie dobiegł końca. Przez ostatnie tygodnie widzowie mogli obserwować zmagania pięcioro uczestników, którzy postanowili szukać miłości pod okiem Marty Manowskiej i kamer TVP. Wśród grupy śmiałków znalazła się też Kamila Boś, tytułowana przez media i samych uczestników "królową pieczarek".

Losy Kamili i trzech kawalerów, których zaprosiła do swojej "pieczarkarni", wyraźnie interesowały internautów. Uczestniczka "Rolnik szuka żony" miała w programie wzloty i upadki, jednak fani programu wyraźnie krytykowali jej charakter, zarzucając jej, że jest wyniosła i stawia przed panami wymagania nie do spełnienia.

Ostatecznie wszyscy trzej panowie zniknęli z życia Kamili jeszcze przed ostatnim odcinkiem. Na pierwszy ogień poszedł Janek, który popadł w niełaskę rolniczki po tym, jak podobno wypuścił jej muchę w twarz. Wkrótce Tomek i Adam podzielili jego los, z czego ostatni z wymienionych dopiero na etapie randek. To wtedy "pieczarkowa baronowa" uświadomiła sobie, że w sumie to ją nudzi i "nie ma iskierek".

Do finału programu "królowa pieczarek" podchodziła dość neutralnie, co sama przyznała już na starcie.

Nie mam z nimi konfliktu, więc mam nadzieję, że to będą tylko wspominki po programie - zaczęła jeszcze przed spotkaniem w pełnym gronie.

Okazuje się jednak, że miała już wtedy pewne przemyślenia.

Po rewizycie wróciłam do pracy, do życia. To był czas przemyśleń. Zdałam sobie sprawę z moich wad, ja się zamykam, ja się bronię. W relacjach z mężczyznami na początku jakby walczę, sprawdzam, na ile mogę sobie pozwolić, czy ktoś to okiełzna. Czasem muszę odpuszczać - dumała nad sobą.

Z racji tego, że Janek i słynna mucha nie pojawili się w finale show, głównym wątkiem były oczywiście dwa tematy: rozstanie z Adamem i to, dlaczego rolniczka nie wybrała jednak Tomka. O ile widzowie mieli wątpliwości, ona sama twierdzi, że miała raczej jasną sytuację.

Uwierzyłam w ten program. Wierzyłam w Tomasza, jest kulturalnym człowiekiem, gentlemanem. W Adamie widziałam osobę, z którą mogłabym coś stworzyć. Nie daliśmy sobie szansy. (...) Tomasz jest taką osobą, że zawsze będzie szukał, co zrobił źle. On nie zdaje sobie do końca sprawy z tego, dlaczego nam się nie udało. (...) Ja wiem, że z Tomaszem by mi się nie udało - mówiła Kamila.

Co na to Tomek? Otóż wiemy jedynie, że nie wierzył w to, że "pieczarkowa baronowa" i Adam faktycznie mają szansę na miłość.

Niekoniecznie wierzyłem, że coś może być z tego. Już od początku szły tam iskry troszeczkę - mówił z kolei Tomek.

W trakcie rozmowy powrócił też temat słynnego nieodebranego połączenia, o które rolniczka i jej kandydat swego czasu się pokłócili. Kamila narzekała, że Adam wyraźnie chciał, aby to kobieta starała się o niego, a nie odwrotnie.

Gdy komuś zależy i ktoś chce, to nie jest tak, że kamery gasną i kontakt gaśnie. Utwierdziłam się w tym, że przyszedł do programu, bo mu się spodobałam, ale nie zdawał sobie sprawy z konsekwencji. (...) Ja mu dałam szansę, on tej szansy nie wykorzystał - tłumaczyła się.

Na koniec "życzyli sobie szczęścia" i rozeszli się - teoretycznie - w przyjaźni.

