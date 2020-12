"Rolnik szuka żony". Kandydat Magdy Mateusz Kisiel kłóci się z internautką: "Miłości szukałem i szukam, ale NIE JESTEM DESPERATEM"

Mateusz, w przeciwieństwie do wielu mu podobnych, nie ma jednak ambicji, aby zostać celebrytą. Tak przynajmniej zapewniał przy okazji rozmowy z Wirtualną Polską, gdzie twierdził, że "gardzi influencerstwem" . Nie oznacza to natomiast, że nie próbuje wykorzystać danej mu chwili popularności. Na Instagramie byłego kandydata Magdy obserwuje już prawie 12 tysięcy osób, które zainteresowały jego dalsze losy.

Polska – naród naiwnych wyborców, którzy za 500 PLN, co jest dniówką za "shitty job" w kraju zachodnim, sprzedali ten kraj. Jestem patriotą, kocham Polskę. Nie marzę o "American Dream", ale chcę godnie żyć, a na swoje zapracuję sam. Nic nigdy od państwa nie dostałem, wszystkie programy i wsparcia omijają mnie jak strzały Arkadiusza Milika w bramkę przeciwnika dwa sezony wstecz. Ja nawet nic nie chcę, proszę mi po prostu nic nie zabierać. (...) Najgorsze jest to, że nie ma na kogo głosować i walczymy z wyborem między złym a gorszym. Jedni byli u władzy – nakradli, przyszli drudzy i podzielili się tym, co zostało. A ty Polaku na to pracuj - stwierdził gorzko.