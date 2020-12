"Rolnik szuka żony". Maciej obrusza się na tytułowanie go CZEREŚNIOWYM BARONEM: "Nie wiem, dlaczego wszyscy tak myślą"

Dag 16 min. temu zgłoś do moderacji 14 0 Odpowiedz

To jest taki typ człowieka, który nigdy nie mówi to, co naprawdę myśli. Zawsze uprzejmy, miły, mówi i robi, co wypada, ale choćby mu coś nie pasowało albo z czymś by się nie zgadzał to tego nie powie ani nawet nie da po sobie poznać. Życie z kimś takim nie jets łatwe, bo nigdy sie nie wie, co on naprawdę ma w głowie.