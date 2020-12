"Rolnik szuka żony". Maciej i Ilona jednak się ROZSTALI! "On tak naprawdę NIE WIE, CZEGO CHCE"

Wiśniak 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Nie było chemii to nie było, po co drążyć. Ilona myślała pewnie, że to Maciej będzie o nią zabiegać, a Maciej na odwrót, że to ona się postara i będzie zabiegać. No i nie zgrali się z tymi oczekiwaniami. Bo w 21 wieku każdy wymaga, a niewiele daje od siebie.