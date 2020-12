"Rolnik szuka żony". Marta Manowska odwiedza weteranów show. Życie Magdy z 7. sezonu wywróciło się do góry nogami!

Werka 9 min. temu zgłoś do moderacji 9 2 Odpowiedz

Marta załóż następnym razem spodnie jeśli chcesz siedzieć w ten sposób! To jest brak szacunku dla widza! Wielokrotnie zwracaliśmy Ci uwagę, ale olałam to :( plus za to, ze sama się ubralas i nie pozwoliłaś pseudo stylistce na „pomoc” ;))))