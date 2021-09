"Rolnik szuka żony" powraca: Kamila POBIŁA REKORD listów, a do Elżbiety napisał... były uczestnik "Sanatorium miłości"

Wczoraj widzowie mieli szansę po raz pierwszy lepiej poznać nowych uczestników. Doszło bowiem do wręczenia listów od potencjalnych kandydatów i kandydatek, co jest tradycją w programie. Najwięcej wiadomości od adoratorów, tu zapewne bez zaskoczeń, otrzymała właśnie Kamila, która pobiła dotychczasowy rekord Magdy z poprzedniego sezonu. "Królowa pieczarek" dostała ich niemal 500 .

Zdaję sobie sprawę z tego, że poza programie byłbym w stanie znaleźć żonę. Jestem trochę wybredny, ale potrafię na niektóre rzeczy przymknąć oko - mówił, co potem zkomentowano nie do końca na jego korzyść.

Wiele intrygujących wiadomości przyszło też do Kamila i Krzysztofa , którzy byli nieco mniej wybredni od ich kolegi z programu. Do jednego z mężczyzn zadzwoniła 55-letnia Elżbieta , przez co wyszło na jaw, że ten jeszcze nie jest rozwiedziony. Rolniczka oczywiście nie była zadowolona z tego faktu.

Humor wyraźnie poprawiło jej z kolei to, że otrzymała list od... Andrzeja z "Sanatorium miłości". Co ciekawe, wiadomo już, że Elżbieta zaprosi go do programu jako potencjalnego kandydata i wda się z nim w intensywną wymianę zdań, co pokazano w zapowiedzi kolejnego odcinka show. Czy okaże się dla niej tym jedynym? Tego dowiemy się zapewne już wkrótce.