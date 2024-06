Romans z żoną brata, spotkania z prostytutkami. Ci piłkarze dopuścili się zdrady: Rooney, Pique, Rzeźniczak... (ZDJĘCIA)

Wayne Rooney zdecydowanie należy do grona sportowców potrzebujących w życiu wysokiej dawki adrenaliny. 38-latek zdradzał swoją żonę Coleen z wieloma kobietami. Wywołał ogromny skandal, kiedy po długim czasie przyznał się do przygodnego stosunku ze starszą o ponad 30 lat prostytutką.

Posiadająca z piłkarzem czwórkę dzieci kobieta przymykała oko na jego wybryki, nawet wtedy, gdy nie wracał do domu na noc w czasie jej pierwszej ciąży. W opublikowanej w ubiegłym roku autobiografii ujawniła, że mąż przyznał się do prowadzenia bujnego życia erotycznego.

Prawda jest taka, że on miał wtedy 16 lat. Wayne odwiedzał prostytutki w "salonach masażu" w Liverpoolu. Usiadł ze mną do rozmowy. Powiedział, że to wszystko faktycznie miało miejsce, że za chwilę napiszą o tym w prasie. Byłam zagubiona i zraniona. Nie byłam w stanie z nim rozmawiać. (...) Wayne wiedział, jak poważny błąd popełnił. Patrzył się wtedy w podłogę. Mówił, jak bardzo go to boli, że postawił mnie w takiej sytuacji - napisała.