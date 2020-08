Romantyczny Marcin Hakiel przybywa z bukietem róż po debiutującą w śniadaniówce Katarzynę Cichopek (ZDJĘCIA)

Gosc 50 min. temu zgłoś do moderacji 56 9 Odpowiedz

To miłe. Wiadomo, że się stresowała, a myśl, że gdzieś tam przed drzwiami czeka mąż z kwiatami na pewno jej dodała odwagi. Ja takich programów nie oglądam, do mnie to strata czasu ale jej ktoś czuje potrzebę to może Cichopek jest właściwą osobą na właściwym miejscu. :)