Rozczochrana Marina zachwyca się porankiem w lesie: "ALE CZAD" (FOTO)

Dziwiszek 34 min. temu zgłoś do moderacji 9 8 Odpowiedz

Ludzie jej nie lubią, w szkole było to samo,ludzie którzy z nią pracowali albo dla niej zawsze mówili to samo, wyniosła, arogancka, zakompleksiona, Materialistkia.. Można by długo wymieniać.. Tylko po co.. Widać że próbuje się zmienić, bo ma dosyć tej nagonki. Trzymajmy za nią kciuki