Rozgogolona Madonna z welonem na opuchniętej twarzy pędzi na afterparty po gali VMA (ZDJĘCIA)

O ile Madonnie nie można odmówić statusu ikony popu, w ostatnich latach (mimo licznych prób) ambitnej piosenkarce ani razu nie udało się wypuścić prawdziwego hitu. W rezultacie sfrustrowana brakiem sukcesów w sferze zawodowej gwiazda musi szukać innych sposobów, by szokować publikę i nie wypaść z celebryckiego obiegu.

W niedzielę 63-latka zaszczyciła swoją obecnością galę MTV VMA, niespodziewanie otwierając 40. edycję słynnej imprezy. Po zakończeniu eventu spragniona wrażeń skandalistka udała się na huczne afterparty. Na tę okazję artystka wybrała skąpy kostium odsłaniający ramiona i nogi, kabaretki oraz niebotycznie wysokie obcasy. Wisienką na torcie był zakrywający opuchniętą twarz celebrytki welon nawiązujący do słynnego występu Madonny na VMA z 1984 roku, kiedy to ubrana w suknię ślubną wykonywała piosenkę "Like a Virgin", symulując na scenie orgazm.