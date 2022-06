Rozgogolona Maja Sablewska zanosi się od śmiechu, leżąc na łóżku i "czytając" gazetę (FOTO)

Mai dane było przez jakiś czas nacieszyć się posadą jurorki w muzycznym show TVN "X Factor". Następnie stacja zaoferowała jej poprowadzenie modowego programu, w którym pomagała kobietom zmieniać styl. W końcu kto miałby to robić, jak nie Sablewska , która sama przeszła ogromną metamorfozę dzięki "diecie zmieniającej rysy twarzy".

Ostatnimi czasy celebrytka stawia jednak na karierę influencerki, publikując na w sieci swoje wdzięki. Na Instagramie śledzi ją ponad pół miliona użytkowników, dlatego Sablewska stara się jak może, by zapewnić obserwatorom, jak najwięcej atrakcji. W niedawnej rozmowie z Pudelkiem Maja wytłumaczyła, dlaczego na jej profilu można znaleźć tak dużo roznegliżowanych zdjęć. Okazuje się, że Instagram jest dla niej swoistym CV.

Widzę tam siebie w wyzwolonym nastroju i estetyce, którą lubię. Na tych zdjęciach często są przedmioty lub sytuacje, w których się znajduję. Świadomie rzeźbię swoje ciało i to potem przekłada się na zdjęcia, i na to, jak siebie widzę. Instagram to mój album i CV, tam pokazuje swój brand – powiedziała w rozmowie z reporterem Pudelka, Michałem Dziedzicem.