Rozmarzona Sonia Bohosiewicz reklamuje PREZERWATYWY wspomnieniami upojnej nocy w hotelowym pokoju. Seksi?

Po tygodniach medialnej ciszy Sonia Bohosiewicz postanowiła dać o sobie znać w ostatni poniedziałek, kiedy to pełna zachwytu podkreśliła publicznie, jak cieszy się ze znajomości z Kingą Rusin , której udało się nie tylko "przyćmić" samą Beyonce , ale też przy okazji sprzedać tabloidom stroniącą od paparazzi Adele.

Chcąc uniknąć banału, aktorka usadowiła opakowanie "gumek" przy oknie , nieopodal świecy. Na zdjęciu widzimy także stopy gwiazdy spoczywające na pościeli mającej służyć za instrukcję do erotycznych igraszek . Do obrazka załączona została też krótka historia, którą Bohosiewicz wspomniała upojną noc w hotelowym pokoju spędzoną w towarzystwie męża w zeszłoroczne Walentynki.

Motyw spędzenia nocy, a szczególnie Walentynek, poza domem to rzecz znana. Ale ja na zeszłe walentynki dostałam od mojego męża kopertę. W kopiecie była karta. Karta okazała się być kartą hotelową do pokoju numer 1404. Koperta zawierała jeszcze adres i godzinę 20.00. Jadąc windą na to 14 piętro, uginały mi się nogi. Lęk wysokości? Nie sądzę... - wspomina aktorka.