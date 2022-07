Roztrzęsiona Joanna Opozda OSTRZEGA FANÓW po wizycie u weterynarza: "Psychopatów nie brakuje!"

Choć Opozda po odejściu Antka musiała zmierzyć się z rolą samotnej matki, to ostatecznie udało się jej wyjść na prostą i aktualnie świetnie radzi sobie. Aktorka umiejętnie dzieli czas między zajmowaniem się synem i pracą zawodową , do której wróciła niemalże od razu po ciąży.

Poza pociechą aktorka ma jeszcze jedną ogromną miłość w swoim życiu, mianowicie swoją suczkę o imieniu Marylin, rasy pomeranian . Joanna nie ukrywa tego, iż jest wielką miłośniczką psów, co przyczyniło się także do medialnego konfliktu gwiazdy z Sandrą Kubicką, która niegdyś przygarnęła uratowanego przez Opozdę psa, a później miała się go pozbyć.

Właśnie wracam od weterynarza. Jestem cała we łzach. Chciałam do was zaapelować, żebyście uważali na swoje pieski. W przychodni był sześciomiesięczny szczeniak do uśpienia. Zjadł trutkę na spacerze. Mimo wysiłków nie da się go uratować. Psychopatów nie brakuje. Zwracajcie uwagę na wasze pieski, nie pozwalajcie im nic jeść. Trzeba być bardzo czujnym. Pamiętajcie też o tym, żeby dbać o zwierzęta w te upały - napisała zrozpaczona Opozda.