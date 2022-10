Rozwód? Nie, dziękuję. Czy Natalia Kukulska ma receptę na udany związek?

Długotrwałe, szczere relacje to dzisiaj rzadkość. W świecie artystycznym znaleźć można prawdziwych rekordzistów, zarówno jeśli chodzi o liczbę ślubów, jak i rozwodów. Są też i tacy, którzy uchodzili za wyjątkowo zgrane małżeństwo, ale niestety związek nie przetrwał próby czasu. Czy to znaczy, że miłosne perypetie gwiazd są z góry skazane na porażkę? Nie! Oto co mówi wokalistka, która ma na swoim koncie hity takie jak "Piosenka światłoczuła" oraz "Im więcej Ciebie, tym mniej", której udaje się przełamać ten stereotyp.

Razem w życiu i na scenie

Natalia Kukulska i Michał Dąbrówka to przykład na to, że pomimo upływu lat wciąż można być razem. Zanim jednak wokalistka związała się z perkusistą, spotykała się z Ryszardem Kunce, autorem piosenek. Poznali się, kiedy ona była jeszcze w liceum, przez kilka lat byli nierozłączni. W końcu jednak ich drogi się rozeszły, ale los nie pozwolił Natalii długo czekać na nową miłość.

W 1999 r. piosenkarka zauroczyła się kolegą z zespołu, perkusistą Michałem Dąbrówką, z którym współpracowała już jakiś czas. Uczucie wybuchło na dobre dopiero w trakcie wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Po kilkuletniej znajomości Natalia i Michał pobrali się w 2000 r. i wspólnie doczekali się trójki dzieci. Udało im się stworzyć dom w Komorowie i wydać kilka naprawdę świetnych płyt.

Związek o długim stażu

Jakiś czas temu w kuluarach mówiło się o tym, że małżeństwo Natalii i Michała przechodzi kryzys. Wokalistka przyznała jednak, że choć zdarzają się trudne momenty, jest dumna, iż udaje im się iść razem już ponad 20 lat. Sposobem na trwałość związku jest rozmowa, czyli wzajemne słuchanie i słyszenie się. Dowodem na trwałość ich związku są przede wszystkim muzyczne dokonania, a ostatnio również wspólna linia biżuterii.

Zaprojektowana przez nich oraz markę W.KRUK autorska kolekcja LONGPLAY to współczesna opowieść o miłości, talencie i pasji do muzyki. Nazwa odnosi się do tzw. płyty długogrającej i jest metaforą związku o długim stażu.

– Stworzyliśmy wspólnie wiele utworów, z których uzbierałby się niejeden longplay. Jest tu również gra słów. Utwory promujące album nazywa się singlami. Połączenie singli daje longplay. Tak też było w naszym życiu – mówi Natalia Kukulska.

LONGPLAY. Dla dwojga

Te przepiękne dodatki w postaci naszyjników, pierścionków czy bransoletek odzwierciedlają estetyczne upodobania Natalii i Michała. Każdy z nas może odnaleźć tu wzory, z którymi będzie można się utożsamić. Wśród unikatowych symboli znajdziemy m.in. płytę winylową czy piktogramy: "play" oznaczający działanie i wspólną grę, "record", czyli wspólne zbieranie wspomnień oraz "shuffle" jako przeplatanie się dwóch ścieżek. Inspiracją do stworzenia autorskiego splotu łańcucha był "loop" – motyw pętli. Piosenkarka i perkusista wymyślili też biżuteryjną wariację "wave" na temat fali dźwiękowej, z której składa się muzyka.

Jesteście ciekawi, jak wygląda ta niezwykła kolekcja? A może chcielibyście podarować ukochanej osobie biżuterię, która powstała z miłości? To nie pierwszy raz, gdy W.KRUK zaprasza do współpracy tak wyjątkowe gwiazdy, jak Natalia Kukulska i Michał Dąbrówka.

Wcześniej ambasadorkami były m.in. Magda Mołek, Ewa Chodakowska i Martyna Wojciechowska. Tym razem mamy też dobrą wiadomość dla panów. Kolekcja LONGPLAY to nie tylko dodatki dla kobiet, ale również dla mężczyzn. Srebrne i pozłacane sygnety z czarnymi elementami to coś, co bez wątpienia przykuje uwagę wytrawnych koneserów!

