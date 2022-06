Rozżalona Maffashion o postrzeganiu influencerów: "Wszyscy są wrzucani do jednego wora" (WIDEO)

Taka Prawda 17 min. temu zgłoś do moderacji 23 0 Odpowiedz

Jest to najbardziej bezużyteczna grupa zawodowa i największe przekręty finansowe . Czas aby zajął się nimi UKS … Urząd Skarbowy ma co roku inne założenia i plany . Jednego roku sprawdzają np. księgowych , drugiego deweloperów itp . Czas aby rozpracowali influ i innych celebrytów , oraz ich zleceniodawców , bo to jaka jest tam patologia to hej . No napewno swoimi należnymi , a nieopłaconymi podatkami zatkałoby dziurę podatkową …..