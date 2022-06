Maffashion narzeka na brak spontaniczności w życiu: "Skłamałabym, mówiąc, że za tym nie tęsknię"

Podczas jednej z branżowych imprez, na którą udało się im się wyrwać, wyjątkowo chętnie opowiadali o doświadczeniach rodzicielstwa. W rozmowie z Pudelkiem Sebastian Fabijański przyznał, że dla niego ojcostwo nie należało do najłatwiejszych zadań i to Maffashion w głównej mierze sprawowała opiekę nad dzieckiem. Powiedział także, że ciężko przyszło mu pogodzenie się ze zmianą miejsca w "domowej hierarchii". Mężczyzna po urodzeniu dziecka musi poradzić sobie z byciem tym trzecim: bo jest matka, syn... A wobec matki byciem drugim - stwierdził niezbyt fortunnie.

Poza tym, no czasami komuś jest smutno, wiesz, ludzie mają takie myśli, że są samotni i nie mają się do kogo odezwać, nie mając tych dzieci i tęsknią za czymś, co już nie wróci, za jakimiś wcześniejszymi latami. My ludzie tacy po prosu jesteśmy - oceniła.