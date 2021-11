Rusałka Małgorzata Rozenek zażywa leczniczej kąpieli w XVII-wiecznym basenie (ZDJĘCIA)

Teraz idziemy z moim kuracjuszem do Zdroju Wojciecha. To jest bardzo znane tutaj miejsce, ze specjalnymi wodami. W ogóle opowiem wam więcej o Lądku Zdrój, który był kiedyś bardzo znanym miejscem, w którym regenerowali się kosmonauci radzieccy. Ponieważ tutaj są wody radoczynne i mają bardzo dobry wpływ na właściwości regeneracyjne organizmu. A teraz idziemy do basenu, który jest chyba jednym z najpiękniejszych basenów na świecie - relacjonowała na InstaStories Perfekcyjna w czwartkowy wieczór.

Wkrótce Gosia z Radkiem wskoczyli do basenu, by oddać się kąpieli w leczniczych wodach. Zgodnie z wymogami obiektu małżonkowie założyli na głowy ochronne czepki i zaczęli pluskać się w zbiorniku, przy okazji podziwiając tamtejszą architekturę.

Najpiękniejszy basen w Polsce. Pięknie wyglądający, tak samo pięknie, jak my w tych czepkach. Żeby wejść na teren tego miejsca, trzeba mieć czepek i my się do tego stosujemy. Teraz jest późno, prawie 18, ale podobno rano tutaj gra jeszcze skrzypek. Muszę Wam powiedzieć, że jest to naprawdę bardzo unikalne przeżycie, kąpiel w tak pięknym miejscu - zachwycała się Małgorzata z telefonem w ręku.