Ruszyła sprzedaż wejściówek na PRÓBY GENERALNE "Tańca z Gwiazdami". Cena niższa, ale są zakazy. Skusicie się?

"Taniec z Gwiazdami" to fenomen telewizyjny, który od lat cieszy się niesłabnącą popularnością w wielu krajach, w tym w Polsce. Już za kilka dni stacja Polsat wyemituje pierwszy odcinek 16. edycji tanecznego show. Tym razem o kryształową kulę powalczą m.in. Maciej Kurzajewski, Magda Mołek, Grażyna Szapołowska, Blanka, Magdalena Narożna, Tomasz Wolny oraz Marysia Jeleniewska. W programie znów zobaczymy Agnieszkę Kaczorowską, która w roli trenerki będzie robiła wszystko, by poprowadzić aktora Filipa Gurłacza do zwycięstwa.