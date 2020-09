Ruth Bader Ginsburg nie żyje. Ikona amerykańskiego sądownictwa miała 87 lat

Gabi 16 min. temu zgłoś do moderacji 3 4 Odpowiedz

Żal kobiety jak każdego człowieka, ale nie ukrywajmy, nie zrobiła niczego, nie odkryła niczego i nie przysłużyła się do tego, by w Polsce żyło nam się lepiej. Dla jej kraju to na pewno ogromna tragedia, ale żeby cały świat miał opłakiwać to już bez przesady. W czerwcu zmarła moja babcia, czemu jej nie opłakiwaliście na pudlu ?