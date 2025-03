Rutkowski wydziedziczył syna. Teraz zapewnia: "Jeżeli będzie miał 18 lat, usiądzie ze mną do stołu, dogadamy się BEZ JEGO MATKI"

Natasha Zych , matka chłopca, odnosząc się do jego słów, stwierdziła, że Rutkowski chce ich zastraszyć i zmusić do milczenia na jego temat w przestrzeni publicznej. Dodała również, że na początku roku do sądu wpłynął wniosek o zwiększenie alimentów na Alexandra , które dotąd wynosiły 2 tysiące złotych miesięcznie.

Nie uważam, że to jest mój syn w sensie emocjonalnym. Płaciłem wyższe alimenty, dopóki była rozmowa i komunikacja z Joanną (Natasha Zych, przyp. red.), to było wszystko ok, ale w momencie, gdy zobaczyła komunię Krzysztofa juniora, to się odpaliła. (...) Jeżeli chłopak będzie miał 18 lat i usiądzie ze mną do stołu, to na pewno się z nim dogadam, bez jego matki. (...) Jak będzie miał 18 lat, a ja będę żył, usiądzie ze mną do stołu, to może odzyska świadomość, nie tylko mentalną, moralną, ale również ekonomiczną. Pomimo tego, że sporządziłem taki dokument, jestem w stanie zapewnić mu dobry byt, ale w porozumieniu z nim, a nie z jego matką, bo ona wychodzi poza granice przyzwoitości - zapewnił.