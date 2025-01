TYLKO NA PUDELKU: Matka nieślubnego syna Rutkowskiego uderza w detektywa: "Naruszył dobra osobiste Aleksandra, znieważył go"

Matka nieślubnego dziecka Rutkowskiego zabrała głos w sprawie wydziedziczenia

Gdyby jednak doszło do wydziedziczenia, należy pamiętać, że małoletni, który zostałby wydziedziczony, może mieć dzieci. Wówczas te dzieci będą miały prawo do dziedziczenia. Dlatego to nie zamyka drogi do dziedziczenia po Krzysztofie Rutkowskim . Musiałby wydziedziczyć wszystkie swoje dzieci, co i tak nie daje gwarancji, że ich dzieci, czyli wnukowie, nie będą mogli dziedziczyć - stwierdziła.

Natasha Zych wniosła pismo o podwyższenie alimentów

Alex domaga się odszkodowania od Rutkowskiego

Na tym etapie sprawa dotyczy naruszenia dóbr osobistych. Krzysztof wielokrotnie naruszył dobre osobiste Aleksandra, wielokrotnie znieważył go, wskazywał, że Alexander to niemalże patologia. Nie jest to poparte żadnymi dowodami, że chcieli go wyrzucić ze szkoły, że był nielubiany w szkole, nie znosili go itd. I tak mogłabym wymieniać bardzo długo, natomiast pozwólmy też na pracę sądu, bo tych dowodów będzie sporo do przedstawienia. Mamy poważne podstawy, żeby wnosić o 5 mln zł. Kwotę zaproponował Alexander, także on wskazał 2 mln zł na dom samotnej matki, ponieważ jego ojciec naruszył również dobra osobiste jego matki - dodała.