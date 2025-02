Rycerski Trybson zaciekle broni Elizy przed zarzutami o jej napastliwość w "Królowej przetrwania": "WSPÓŁCZUJĘ takim osobom"

Jak dla mnie Eliza wypada ok. A to, że nie pozwoli sobie wejść na głowę to bardzo dobrze. Do reszty dziewczyn tez nic nie nam. Najgorzej wypadła Marianna, Tomala, Kotańska i Smaszcz. Drużyna oszukujących. Ostatnie zadania dyskusyjne to fakt, ale drużyna Kotańskiej cały czas oszukiwała. Niesprawiedliwie wyautowana Kasia Nast. A co do programu to dno.