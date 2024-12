Rzadki widok: Justyna Dobrosz-Oracz POZUJE W BIKINI u boku męża

Justyna Dobrosz-Oracz to doświadczona dziennikarka, znana z pracy w TVP oraz "Gazecie Wyborczej". Jej kariera nabrała rozpędu w latach 90., a obecnie ponownie związana jest z TVP. Prywatnie jest szczęśliwie zakochana od wielu lat, co podkreśla w licznych wywiadach.

Justyna Dobrosz-Oracz poznała swojego męża, Pawła, na imprezie sylwestrowej, będąc jeszcze nastolatką. Po długim związku para pobrała się w 2007 roku. Paweł, z miłości do niej, przeniósł się z Wrocławia do Warszawy, wspierając żonę nie tylko prywatnie, ale i zawodowo, doceniając jej profesjonalizm. Mąż dziennikarki pracuje w branży IT.