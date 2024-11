Rzadki widok: Małgorzata Tomaszewska wtula się w NARZECZONEGO

zgłoś do moderacji

Niektórych was całkiem powaliło......,,wyglądasz jak boginii, nogi do nieba jaka piękna.....SERIO!!!! normalna kobieta wezcie się opamiętajcie i przestańcie się zachwycać sztucznie, co niektóre - niektórzy tak pieją z zachwytu jakby jakąś naprawdę cudo nie z tej ziemi zobaczył ( li ) śmiechu warte i żałosne te wasze zachwyty.