RZADKI WIDOK: Sebastian Karpiel-Bułecka pokazał córkę. Antonina świętowała 9. urodziny (FOTO)

Magdalena 46 min. temu

Mój mąż nie upilnował psa, kiedy ja byłam u mamy i prawdopodobnie zjadł nawoz do kwiatów (nie wiadomo, bo być może rozerwał). Nie chce nas przyjąć żaden lekarz weterynarii, bo jak nie ma pewności, czy zjadł, to mam czekać. Ale ja się boję, że kiedy zaczną się objawy zatrucia, to będzie już po psie. Co robić? Może wy mieliście podobny przypadek?