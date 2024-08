Są NOWE zdjęcia Zaca Efrona. W weekend znaleziono go nieprzytomnego w basenie

Swego czasu Zac Efron był czołowym bożyszczem nastolatek i jednym z bardziej rozpoznawalnych aktorów młodego pokolenia. Jednakże, z biegiem lat, gwiazdor, który zyskał rozpoznawalność za sprawą "High School Musical", odszedł nieco w zapomnienie. Co prawda wciąż gra w filmach, jednak aktorsko nie budzi szczególnych emocji. Znacznie częściej pojawia się w mediach za sprawą swojego odmienionego wyglądu. Choć on sam zapewnia, że jego metamorfoza to efekt wypadku sprzed lat, nie wszyscy w to wierzą.