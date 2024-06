Są razem od ponad 30 lat, ale rzadko pokazują się razem na salonach. Kim jest żona Roberta Makłowicza? "Kochamy się i tyle" (FOTO)

Napisać, że Robert Makłowicz jest prominentną postacią w świecie kulinariów, to jak nic nie napisać. Jego charakterystyczny styl bycia i wszechstronna wiedza zapewniły mu popularność także w internecie, a o jego kolejnych sukcesach regularnie informują branżowe media. Niektórzy mogą natomiast nie kojarzyć, jak wygląda jego życie, gdy gasną kamery.

Kim jest żona Roberta Makłowicza? Są razem od ponad 30 lat

Agnieszka Makłowicz , wcześniej Agnieszka Pogoda, jest ważną częścią życia Roberta Makłowicza od ponad 30 lat. To ona była dla niego motywacją, aby rozpocząć karierę w branży kulinarnej. W 1991 roku para zdecydowała się na ślub, który miał miejsce w Armenii. Sama uroczystość trwała ponad 5 godzin i odbyła się w obrządku kościoła ormiańskiego.

Robert wspominał, że niewiele zrozumiał z całej ceremonii, ponieważ odbyła się ona po ormiańsku. Był to jednak istotny moment dla niego i żony, bo to wtedy ślubowali sobie miłość na dobre i złe.

Ceremonia trwała pięć godzin i trochę przypominała ślub w cerkwi - kapłan nakładał młodej parze korony na głowy, stojąc do wiernych tyłem - mogliśmy przeczytać w "Życiu na Gorąco".

Kim jest Agnieszka Makłowicz? Otóż życiowa partnerka kulinarnego eksperta jest teatrolożką i absolwentką Organizacji Produkcji Filmowej i Telewizyjnej na PWSFTviT w Łodzi. Po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę w telewizji i to tam poznała przyszłego męża. To za jej namową Robert zajął się gotowaniem na wizji, co pozwoliło mu połączyć największe pasje: kuchnię i podróże. W pracy skupiają się przede wszystkim na przydzielonych rolach.