Są razem od ponad 30 lat i unikają zainteresowania mediów. Kim jest mąż księżniczki Anny? Mało kto wie, jak wygląda (FOTO)

Nie od dziś wiadomo, że brytyjska rodzina królewska i kolorowa prasa są ze sobą nierozerwalnie powiązane. W końcu to dzięki kolejnym artykułom świat wie, że to Camilla jest żoną króla Karola III, a książę William ślubował miłość i wierność po grobową deskę Kate Middleton. Jest jednak wielu royalsów, którzy mają do prywatności nieco inne podejście.

Tajemnicze życie księżniczki Anny. Mało kto wie, kim jest jej mąż

Księżniczka Anna od lat należy do grona royalsów, którzy trzymają się z daleka od medialnych afer. Nie jest też skora do opowiadania publicznie o swojej sytuacji osobistej, przez co o jej życiu prywatnym wiadomo stosunkowo niewiele. Możecie więc nie wiedzieć, że z obecnym mężem Anna jest już od ponad 30 lat i poznali się, gdy pełnił funkcję jej osobistego adiutanta.

Sir Timothy Laurence, bo to on jest mężczyzną, który skradł serce Anny, już od najmłodszych lat przejawiał zainteresowanie służbą wojskową, co z czasem doprowadziło go do Akademii Marynarki Wojennej w Dartmouth. Jego kariera rozwijała się dynamicznie, a jego profesjonalizm i zaangażowanie zostały docenione na licznych polach.

Do 2011 roku Laurence służył w Royal Navy, gdzie pełnił różne funkcje dowódcze, w tym stanowiska na pokładzie kilku jednostek morskich. Ich znajomość szybko przerodziła się w głębszą relację, mimo iż księżniczka Anna była wówczas zamężna z kapitanem Markiem Phillipsem. W efekcie jej poprzednie małżeństwo nie przetrwało.

W 1992 roku miał miejsce jednak nie tylko rozwód Anny, ale też kolejny ślub i to właśnie z Timothym. Ceremonia odbyła się w grudniu tego samego roku w Szkocji. Był to natomiast dla royalsów dość trudny moment, bo dosłownie kilka dni wcześniej Karol ogłosił, że jego małżeństwo z księżną Dianą to już przeszłość.

Ich małżeństwo, choć mniej medialne niż inne związki w rodzinie królewskiej, okazało się trwałe i pełne wzajemnego wsparcia. Para do dziś pokazuje się razem, jednak ma to miejsce dużo rzadziej niż w przypadku pozostałych royalsów. Sumiennie wypełniają jednak swoje role w monarchii: sfotografowano ich razem m.in. na koronacji króla Karola.

