Sabrina Carpenter nie odpuszcza swojemu eks, który miał ją ZDRADZIĆ! Wspomniała o nim na koncercie. Zaboli?

Sabrina Carpenter jeszcze do niedawna tworzyła związek z irlandzkim aktorem Barrym Koeghanem. Piosenkarka zadedykowała mu nawet kilka piosenek na najnowszym albumie, z czego w teledysku do singla "Please Please Please" miał okazję wystąpić. Oprócz tego regularnie pojawiał się na koncertach swojej ukochanej i wiele wskazywało na to, że ta dwójka zwiąże się ze sobą na dłużej.