Sadysta, który znęcał się nad kotem, ODNALEZIONY! Sam zgłosił się na policję

"Sku*wysyn mnie wku*wił to najpierw go zatłukłem, a potem wziąłem suszarkę i powiesiłem go na kablu za przednią i tylną łapkę. Wyje, jakbym go obdzierał ze skóry. No to dostaje po mordzie i za sekundę się zamyka" - pisał pod postem oprawca zwierzęcia.