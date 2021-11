Sandra Kubicka cieszy się z OWULACJI: "Dla zdrowych kobiet to takie "Eee? SZALONA BABA""

Moja walka z #PCOS: Nigdy nie sądziłam, że będę tak bardzo cieszyć się z... owulacji - zaczęła Sandra. Dla mężczyzn to pewnie brzmi totalnie absurdalnie, a dla zdrowych kobiet to takie "eeee? Szalona baba", ale Wy - moje #PCOS siostry wiecie, jaka to radość. To światełko w tunelu. Dzisiaj na USG, gdy lekarz powiedział "Jak pierwszy raz do mnie przyszłaś, to nie miałaś nic" zrozumiałam, że to w większości zależy ode mnie.