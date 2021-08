Sandra Kubicka chłodno o relacjach z Joanną Opozdą: "NIE ZAPROSIŁA MNIE NA ŚLUB"

bo tak to jes... 29 min. temu zgłoś do moderacji 21 5 Odpowiedz

powiem tak.... Pani Kubicka ma wyraznie ze soba problem.... Jest straaaaaaaszna hipokrytka i ogólnie dziewczyna ma strasznie duzo zazdrosci w sobie.... Zaczela mowic o swojej chorobie i myslala ze stanie sie wielka ambasadorka kobiet i bedzie wielkie bum na jej osobe.... niestety nie udalo sie. Jak przytyla to caly czas na jej story mozna bylo widziec jakto sie cieszy ze tak wyglada i nie chce tego zmieniac, zeby za chwile wstawiac jak to trenuje i powtarzanie jak to "widzi efekty i jest z siebie dumna bo ostatnio przytyla".... Za chwile chciala byc ambasadorka body positive jakiegos dziwnego live zrobila z jakas Pania doktor, gdzie nawet w komenatrzach ludzie mowili ze hipokrytka, bo nagle wyszlo ze jednak ma depresje i nie moze sie zaakcepotowac. Dalej nie moze zniesc tego ze jej byly jest szcesliwy z inna polka a nie z nia no bo przeciez jak ona to okreslila jest diamentem. Wieczne powtarzanie zeby dali jej spokoj pytajac o Kaio, gdzie w tym samym wywiadzie sama zmierza do tego zeby ja pytali, jest tylko potwierdzeniem jak bardzo ja d**a boli. Zabolalo ja jak Gozdzialska opowiadala o influencerach, gdzie nie bylo to tylko o niej a ogolnie, probowala rozpetac koperkowa afere bo niewaznie jak byle bylo mowione..... Gdzie prawda jest ze kodziki na jej story to codziennosc. Mowienie jak to jej ciezko czasami bo ona po angielski ogolnie mysli i z tym polskim czasami ma problem tylko swiadczy jak ambitna jest dziewczyna/sarkazm/. Jestes Polka mieszkasz teraz w Polsce to jak masz problem z ojczystym jezykiem to w korki zainswestuj a nie osmieszaj sie.... A najlepsza akcja to podlizywanie sie redaktorom stron plotkarkich.... Zeby w koncu zaczeli o niej pisac pozytywnie nie tylko w fakcie. A tak na koniec to kiedy w koncu instagram zacznie banowac i pokazywac kto wykupuje fallowersow na instagramie..... bo takie to dziwne miec 600tys obserwujacych a komentarzy pod postami tyle co kot naplakal.... Zycze Wam milego dnia i mniej hipokryzji instapieknosci