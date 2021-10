Sandra Kubicka MARZY O DZIECKU! Ciekawe, co na to Baron...

ona 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Wydaje mi sie ze Sandra ma cos do przepracowania sama ze soba, bo wybiera podswiadomie facetow, z ktorymi wiadomo ze nic nie bedzie stabilnego ani trwalego. To nie chemia zmienia ludzi, jak po facecie widac ze kolejne zwiazki szybciej sie koncza niz zaczynaja, to po prostu on nie jest gotowy do zwiazku. I "wlasciwa" kobieta i wielka milosc tego nie zmieniaja zazwyczaj. Najpierw trzeba do tego dojrzec. Albo nie dojrzec, ale nie samooszukiwac siebie i innych. Nie kazdy musi chciec stabilnej relacji ktora konczy sie rodzina.