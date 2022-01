Sandra Kubicka zdradza, że jest DEMISEKSUALNA

Sandra Kubicka znana jest z tego, że dość chętnie dzieli się ze światem szczegółami swojego życia prywatnego. W ostatnim czasie celebrytka najczęściej opowiada o kwitnącym związku z Baronem, regularnie rozpływając się nad partnerem zarówno w kolejnych wywiadach, jak i w instagramowych wpisach. Niedawno zdradziła na przykład obserwatorom, że miłość do muzyka jest najlepszą rzeczą, jaka spotkała ją w minionym roku.

Otóż u osób demiseksualnych pociąg seksualny pojawia się jedynie wówczas, gdy nawiążą one z potencjalnym partnerem silną więź emocjonalną. Najważniejsze jest dla nich poczucie bliskości i przyjaźń. Dopiero po dokładnym poznaniu drugiej osoby zaczynają odczuwać potrzebą fizycznej bliskości. Udostępniając wspomnianą grafikę, Kubicka wprost przyznała więc, że w jej przypadku seks jest ściśle związany ze sferą emocjonalną i zaufaniem do partnera.

Przypomnijmy, że jakiś czas temu Sandra podzieliła się z fanami przemyśleniami na temat seksu przedmałżeńskiego. Celebrytka przyznała wówczas, że nie byłaby w stanie wytrzymać w czystości aż do ślubu i przy okazji podkreśliła, że bliskość fizyczna jest dla niej bardzo istotna.

(...) Dla mnie seks w życiu codziennym jest bardzo ważny. Wpływa na moje samopoczucie, jest to coś, co tworzy więź między mną a moim partnerem, przekłada się to na cały związek - napisała na InstaStories.