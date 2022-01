Przyodziana w SUKNIĘ ŚLUBNĄ Sandra Kubicka szczerze o byłych Barona: "Nie jestem zazdrosna o kogoś, kogo NIE MA w jego życiu" (FOTO)

Kubicka twierdzi, że choć nie zależy jej na wielkim weselu, marzą się jej tak "tandetne" rzeczy jak tradycyjny "spacer" do ołtarza czy pierwszy taniec.

Oprócz tego w serii pytań i odpowiedzi celebrytka odniosła się do zazdrości, a raczej jej braku, względem byłych dziewczyn Alka.

Jesteś zazdrosna o poprzednie partnerki Barona? Że kochał je i mówił to samo? - brzmiało pytanie od fanki.

Czekaj, bo od samego pytania chyba zgłupiałam - zaczęła rozbawiona Sandra. Że co? Czyli rozumiem, że miał nikogo nie kochać przez 38 lat i czekać na mnie? Aha, no tak - kontynuuje już nieco bardziej poirytowana, następnie wprost odpowiadając na pytanie o liczne kobiety w życiu celebryty:

Nie, nie jestem zazdrosna o kogoś, kogo nie ma już w jego życiu - stwierdza stanowczo i odnosi się do swoich poprzednich nieudanych relacji:

Ja też kochałam. Miłość to piękne uczucie. Życzę każdemu, aby przeżył to raz, dwa, dziesięć razy. Ile chcecie - zwraca się do obserwatorów "oświecona" celebrytka.