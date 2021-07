Sandra Kubicka zdradza, czy wytrzymałaby w czystości aż do ślubu: "NIESTETY NIE. Dla mnie seks jest bardzo ważny"

Sandra Kubicka zadebiutowała w show biznesie jako "polski aniołek Victoria's Secret". Jeszcze do niedawna 26-latka wiodła światowe życie w Miami u boku narzeczonego Kaio Alvesa Goncalvesa. W maju ubiegłego roku Sandra Kubicka ogłosiła jednak rozstanie z ukochanym, przy okazji zdradzając, że w USA jednak nie czuła się sobą.

I tak Sandra Kubicka postanowiła porzucić życie za oceanem i wróciła do kraju. Kilka miesięcy temu zakupiła willę pod Warszawą. Aktualnie Kubicka spełnia się więc jako celebrytka na łonie ojczyzny, ochoczo relacjonując codzienne poczynania na Instagramie.

Ostatnio Kubicka postanowiła zorganizować dla instagramowych fanów Q&A. Jeden z użytkowników chciał dowiedzieć się, co celebrytka sądzi na temat seksu przedmałżeńskiego i otwarcie zapytał ją, czy byłaby w stanie żyć w czystości aż do zamążpójścia. Sandra stanowczo zaprzeczyła.

Eeee... Niestety nie. Dla mnie seks w życiu codziennym jest bardzo ważny. Wpływa na moje samopoczucie, jest to coś, co tworzy więź między mną a moim partnerem, przekłada się to na cały związek - wyjaśniła.